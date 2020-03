Materazzi: "Ho rivisto i Mondiali del 2006: mi sono piaciuto. Tedeschi? Bullizzati"

Marco Materazzi, concessosi a gazzetta.it, parla così dell'iniziativa di Sky di trasmettere tutte le gare dei Mondiali del 2006: "Le ho viste tutte. E devo dire che ho giocato pure bene: non pensavo (ride, ndr). Semifinale e finale sono state due belle partite. Ho giocato meglio in semifinale. A volte uscivo un po' troppo fuori, ma ero tranquillissimo: dietro c'erano Cannavaro e Buffon, potevo anche andarmi a prendere un caffè. In quel periodo abbiamo dimostrato che lo sport può unire una nazione: venivamo da un momento un po' burrascoso. Ricordavo tutto, soprattutto le azioni più delicate. Con i tedeschi siamo stati un po' cattivi: li abbiamo bullizzati. Loro sembravano pulcini che giocavano contro la Nazionale italiana. In casa loro. Quella è stata una soddisfazione grandissima per noi. Penso che quella sia stata la vera finale: la partita delle partite".