Materazzi: "Inter, Conte ha fame. Tanta sporcizia sul conto di De Rossi"

© foto di Federico De Luca

Presente a Madrid, dove domani andrà in scena la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool, l'ex difensore di Inter e Nazionale italiana Marco Materazzi ha parlato al microfono di Sky Sport.

La finale. "Non è mai semplice decifrare una finale, entrambe le squadre l'hanno conquistata sul campo. Hanno sudato e faticato in ogni gara, domani se la giocheranno. Io la guarderò da semplice tifoso".

Materazzi torna a Madrid, domani si gioca al Wanda Metropolitano mentre l'Inter vinse la Champions del 2010 al Santiago Bernabeu. "Quando torno a Madrid, dove hai conquistato il Triplete con Zanetti, Stankovic, Milito, Cambiasso, Julio Cesar e Milito, posso solo ricordare con affetto quanto fatto in quella serata contro il Bayern".

A Madrid c'è anche Antonio Conte, nuovo mister dell'Inter. "Siamo qui per la finale Champions, tuttavia spero che la società riesca a ottenere i risultati che sta sognando come tutti gli interisti e spero che Conte possa conquistare il loro cuore. Non sarà facile perché il passato non si può dimenticare e cancellare, però ha fame. L'interista, se vede volontà e impegno, è il primo ad amare. Ora spetta a lui guadagnare la fiducia di tutti".

Materazzi commenta la situazione legata all'addio alla Roma di Daniele De Rossi. "Dico solo che ho tradito l'Inter perché sono andato all'Olimpico per il suo addio. Non merita la sporcizia e ciò che si scrive su di lui, conosco i suoi pregi e i suoi difetti. Lo aiutammo al Mondiale in un momento difficile, ho una stima enorme per lui. Per me vale tantissimo, spero che faccia bene in futuro per poi tornare nella squadra che lui ama di più: la Roma".