© foto di Federico De Luca

Marco Materazzi, ex difensore centrale dell'Inter nonché campione del mondo nel 2006, ha parlato a Inter TV: "Nel derby è stata forza e intelligenza. Sappiamo cosa significa vincere contro il Milan. La difesa a tre? Quando in quattro partite prendi un solo gol, vuol dire che siamo sulla strada giusta. L'allenatore conosce molto bene questo assetto, la squadra è stata costruita in un certo modo - riporta Fcinternews.it - La Lazio è una delle squadre che gioca meglio in Italia, però ricordiamoci che si gioca a San Siro: il Meazza negli ultimi 4-5 anni per l'Inter è sempre stato un uomo in più".