Materazzi: "Lazio-Inter decisiva. Vorrei rigiocare la sfida di 16 anni fa"

© foto di Federico De Luca

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato della stagione dei nerazzurri ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews: "Mi auguro che l'Inter vada in Champions. Se dovesse vincere tutte le partite sicuramente raggiungerà l'obiettivo. Non sarà facile perché è una corsa a tre, con squadre ben attrezzate che però avranno anche loro partite dure. La gara con la Lazio all'ultimo turno potrebbe essere decisiva: io vorrei rigiocare la sfida di 16 anni fa. Mauro Icardi è sbocciato definitivamente? Un giocatore che segna 25 gol in una stagione non deve fare il salto di qualità".