Materazzi sicuro: "Inter-Juventus è il vero Derby d'Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A pochi minuti da Inter-Juventus, Inter TV ha intervistato un grande ex nerazzurro come Marco Materazzi: "Mi aspetto una partita in cui il piccolo dettaglio può fare la differenza. L'Inter ci arriva molto bene, nonostante il ko di Barcellona: è una squadra che sa quello che deve fare e lo fa a cento all'ora. Tra Brozovic e Pjanic sarà sicuramente un duello tecnico, nel quale prevarrà il possesso palla e il palleggio, poi starà ai compagni raccogliere la palla. Vedo un Barella bello aggressivo, non so chi metterà la Juve. Personalmente, ho sempre sentito più la gara con la Juve che non quella con il Milan: è il vero Derby d'Italia".