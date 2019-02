Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Materazzi, ex tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio in vista del derby contro la Roma: "La Lazio arriva bene al derby, ma questo non deve ingannare: la stracittadina è una storia a sè. Sicuramente c'è più serenità, la prestazione per me è garantita. Con il Milan i biancocelesti avrebbero meritato di vincere, ma almeno è arrivata una boccata d'ossigeno. L'ansia prima del derby è sempre negativa, questa settimana sarà intensa e con tante pressioni. I giocatori sanno già che i tifosi si aspettano molto da questa partita: bisogna prepararla bene, abbassare i toni e alzare la concentrazione. Sono due compagini con tanta storia, spero che vinca il calcio sabato, e ovviamente la Lazio".