© foto di Federico Gaetano

Il tecnico Giuseppe Materazzi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla sfida tra Inter e Lazio e il ritorno in squadra di Mauro Icardi: “Brava la Lazio perché porta in Italia dei calciatori pagati poco, portandoli poi a giocare a un livello alto della Serie A. Le altre squadre invece competono con giocatori già affermati e spesso le cose non vanne nel migliore dei modi. Icardi da rischiare subito? Dovrà decidere Spalletti se impiegarlo dal primo minuto o meno. Icardi non si discute come calciatore: ha fatto alcuni errori ed ha pagato. Marotta è stato chiaro fin dal suo arrivo: ci sono delle regole e vanno rispettati. Adesso però L’Inter non deve auto punirsi: può secondo me giocare dal primo minuto, mi piacerebbe vederlo vicino a Lautaro Martinez che ha sostituito il numero nove molto bene”.