Matino: "Contro la Juve ho visto un Parma senza paura"

Emmanuele Matino, difensore del Potenza ma di proprietà del Parma, parla così degli ex compagni e delle prime tre giornate disputate dai crociati ai microfoni di ParmaLive.com: "Sono sincero: in allenamento mi hanno colpito tutti. Nelle partite ho visto un Parma che non ha avuto paura come contro la Juve, peccato solo per il risultato. Se devo sceglierne uno sicuramente Iacoponi mi ha impressionato, fuori e dentro il campo".