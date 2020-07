Matri e il suo derby del cuore: "A Cagliari ci ho lasciato il cuore, dal Sassuolo via in lacrime"

Cagliari-Sassuolo è il derby del cuore di Alessandro Matri. Esploso in Sardegna, l'attaccante ha vestito anche la maglia neroverde e in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ricorda queste due tappe della sua carriera: "A Cagliari sono nato, a Sassuolo sono morto.... Scherzo. Cagliari è stata una tappa fondamentale. Ci ho lasciato il cuore, ho cominciato a giocare con continuità in serie A e da lì sono arrivato alla Juve. Sassuolo è un altro capitolo speciale. Io, Federica (Nargi, la sua compagna) e Beatrice (la prima figlia, quasi 4 anni, poi 16 mesi fa è arrivata Sofia) vivevamo a Modena. Siamo stati troppo bene. Sono andato via con le lacrime agli occhi. Questa di oggi è una sfida del cuore".