Matri saluta il Monza: "Grazie a tutti. Ma ho deciso di finire qui gli allenamenti"

Alessandro Matri ha salutato i giocatori del Monza dopo quasi un mese in cui si è allenato con loro a Monzello. Un'opportunità che la società ha concesso con piacere all'ex attaccante del Milan, legato da un rapporto di amicizia ad Adriano Galliani e a Cristian Brocchi. Queste le parole dell’attaccante: "Mi sono trovato benissimo, l'allenatore è un amico e la dirigenza la conosco da anni. Sono stati molto cordiali con me, ringrazio Galliani ed il presidente Berlusconi. I ragazzi mi hanno fatto sentire subito a mio agio, ma ho deciso di finire qua i miei allenamenti. - continua Matri - Tiferò sicuramente per il Monza, anche perché con Brocchi mi sento settimanalmente ed è stato bello vederlo lavorare sul campo. C'è una bella armonia con la squadra e gli auguro il meglio per l'avvenire. Risalta il fatto che nonostante i 16 punti di vantaggio si respira ancora fame e voglia di fare risultati, è un gruppo di qualità e lo sta dimostrando fino alla fine".