Matri su Pogba: "Non fosse un calciatore potrebbe giocare in Nba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo, Alessandro Matri, ha parlato a Tuttosport circa il suo ex compagno di squadra Pogba. "Paul era un ragazzo che scherzava sempre. Ogni volta che mi vedeva ripeteva il gesto della mia esultanza. Allenandomi con lui tutti i giorni ho sempre pensato che se non avesse fatto il calciatore avrebbe potuto giocare in Nba. Ha un'elasticità pazzesca, non l'ho mai sfidato a canestro, però".