© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terza sconfitta in questa fase a gironi e undici reti al passivo. L'Atalanta è così la quarta squadra nella storia della Champions League a subire almeno 11 gol nelle prime tre partite disputate in questa competizione. Una statistica da matricola, al quale ha contribuito non poco il 5-1 subito stasera sul campo del Manchester City.