Matrimonio a San Siro: da settembre ci si sposerà alla Scala del calcio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sala nozze speciale, per i tifosi di Inter e Milan, ma anche per qualsiasi appassionato di calcio. Da settembre, infatti, si potrà convolare a nozze nel suggestivo scenario di San Siro. Gli sposi potranno scegliere fra tre stanze per il proprio matrimonio: Arancio, Executive ed Executive 3. Una scelta in linea con quella di Barcellona, dove dal 2010 è possibile sposarsi al Camp Nou, ma anche con altre città italiane come Torino, Genova e Firenze.