Mattarella: "Spero nella vittoria Mondiale nel 2022"

ESCLUSIVA TMW - Ag.Biraghi: “Scritta pagina di storia. Ora i viola in Champions”

Nations League, le formazioni ufficiali di Lituania-Montenegro: Jovetic out

Nations League, pari Far Oer-Kosovo. Non ne approfitta l'Azerbaigian

Barcellona, per Vermaelen guaio al bicipite femorale: verso un lungo stop

Le pagelle della Polonia - Reca in difficoltà. Mai in partita Lewandowski

Nations League, Lega C: cade l'Albania in Israele, poker Montenegro

Francia, problemi al piede destro per Thauvin: salta la Germania martedì

Chelsea-Hazard, in settimana summit per il rinnovo: la situazione

Polonia, Milik: "Non ci sono scuse, l'Italia ha giocato meglio"

Polonia, Lewandowski: "Creato poco per vincere. Dobbiamo migliorare"

Polonia, Glik: "Dobbiamo fare di tutto per rinascere come Nazionale"

Tottenham, Dembele ha deciso: a giugno andrà in Cina

Barça, infortunio al bicipite femorale per Vermaelen: out 6 settimane

Vidal: "Dopo il Barcellona mi piacerebbe giocare in Messico"

Liverpool, Moreno ha deciso: non rinnoverà il contratto. Addio a giugno

Francia, Giroud: "Non voglio lasciare la Nazionale, ma parlerò con il CT"

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Spero che nel 2022 quello che sarà il mio successore possa festeggiare il mondiale come Pertini nell'82 e Napolitano nel 2006". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale agli azzurri del calcio durante la cerimonia per i 120 anni della Figc. "Vedere l'Italia di Mancini ieri - ha aggiunto il capo dello stato - mi ha dato molta soddisfazione: penso sia un traguardo raggiungibile".

120 anni Figc: "Come Pertini e Napolitano, traguardo possibile"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy