© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter, parla così a Sky Sport direttamente dal prato dello stadio Meazza, poco prima dell'incontro di Champions League con il Barcellona: "La partita è come una finale, non bisogna pensare al Borussia Dortmund ma pensare solamente a vincere e farlo dall'inizio alla fine".

Sarà fondamentale l'intensità...

"In questo momento credo che l'Inter abbia una buonissima mentalità. Quando torno a San Siro per me è un'emozione: conosco bene Conte, e vedo che ha cambiato l'Inter tanto, e l'ha fatto in meglio".