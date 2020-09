Mattinata in campo per la Juventus. Il report e le immagini dell'allenamento odierno

Martedì mattina in campo per la Juventus, che al JTC ha continuato la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Menù dell’allenamento che ha previsto attivazione, forza in palestra e parte atletica in campo, torello, situazioni di attacco vs difesa e partitella a tre squadre con sponde. Domani, mercoledì 2 settembre, la seduta è in programma al mattino. A seguire, dalle 15:00, ci sarà la presentazione di Arthur, che incontrerà i giornalisti invitati all’Allianz Stadium.