Mattioli: “La Juve non ha sostituito Marotta, tecnico scelto da tempo”

Fonte: Radio bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista Mario Mattioli: “L’allenatore della Juventus? Io credo che sia stato individuato già da tempo, ben prima che venisse sancita la separazione da Allegri. Tutti gli allenatori di cui si è parlato però sono sotto contratto, devono prima liberarsi. Quindi si stanno definendo tutti i dettagli, ma credo che il nome sia stato già bloccato e precontrattualizzato ben prima dell’addio di Allegri, altrimenti non sarebbe un’operazione da Juventus. Nella Juve però manca ancora un tassello: non è stato sostituito ancora Marotta. Se mandi via uno come Allegri, che ha vinto cinque Scudetti, devi prendere qualcuno che ti garantisca di proseguire il dominio sul territorio nazionale e di migliorare a livello europeo, ma non sono tanti i nomi in giro.