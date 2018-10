Matuidi rivela: "Altri 2 anni in Nazionale, poi lascio. Obiettivo Europeo"

Perugia, Bianco: "So cosa ha significato Curi per i tifosi. Vittoria speciale"

Pescara, Crecco: "Siamo una grande squadra, dispiace per il pari"

Serie B, la classifica: Pescara solo in testa grazie al pari in extremis

Le pagelle del Foggia - Bene la difesa, Chiaretti migliore in campo

Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di RMC Sport in Francia delle voci su un suo addio alla Nazionale francese: "Mi sono posto la domanda se fosse il caso di lasciare ora, dopo una grande vittoria. Ma sono ambizioso e sono sicuro che con questo gruppo si possa puntare a vincere l'Europeo. Voglio chiudere con stile, tra non più di 2 anni".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy