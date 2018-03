Matuidi sull'eliminazione del PSG: "Manca l'esperienza che c'è alla Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha commentato ai microfoni di Canal + l'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League: "Da ex parigino sono molto dispiaciuto, ma bisogna considerare che la squadra ha bisogno ancora di tempo per raggiungere un livello alto. Ci sono stati degli investimenti corposi ma manca esperienza, quella che per esempio c'è alla Juventus".