Mauri sulla Lazio: "La Champions è già certezza, ora gli obiettivi sono più importanti"

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha commentato a RadioSei il rendimento della squadra di Simone Inzaghi: "La Lazio ieri ha vinto soprattutto dal punto di vista fisico, è stata una gara intensa. Spesso i biancocelesti hanno vinto grazie al tasso tecnico e la forza dei singoli, ieri è stata una partita diversa. Gli uomini di Inzaghi hanno risposto colpo su colpo, anche a livello fisico. Quando una squadra gioca così bene, cambiando due o tre giocatori il risultato non cambia. Tutti danno il massimo, il gruppo è coinvolto. Ieri si è visto, come altre volte. La Champions League è cosa certa, ora si lotta per obiettivi più importante".