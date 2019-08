Maurizio Paniz: "Rapporti tesi tra Marotta e Paratici, lo sanno anche i sassi"

Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso ‘Avanti Madama, è intervenuto l’avvocato Maurizio Paniz:

“Il precampionato della Juventus è stato il tipico precampionato di una squadra che ha appena cambiato allenatore. Non devono stupire i risultati non proprio brillanti. Il mercato? Non credo ci sia nulla di particolare, il nostro è un organico fatto di grandissimi calciatori, poi se qualcuno andrà via ne prenderemo atto”.

Su Lukaku:

“Marotta è un grande dirigente, ha un’esperienza eccellente. È sicuramente ai vertici tra i dirigenti sportivi italiani, fa il suo mestiere e lo sa fare bene. Non credo che ci siano conflittualità personali, ma ce ne sono di tipo sportivo. Fa parte di questo lavoro. Sicuramente quando se ne è andato ha portato via il suo bagaglio di esperienze, ma non credo ci sia nulla di strano o di scorretto. Una clausola anti-Inter? Credo che si sarebbe potuto fare, ma non sarebbe stato nello stile della Juventus. La Juve ha troppo rispetto per chi ha lavorato per loro. Marotta e Paratici? I rapporti non sono facili, penso che lo sappiano anche i sassi. Sono problematiche assolutamente comprensibili dal punto di vista umano, ma credo che ci sia ugualmente la stima reciproca”.