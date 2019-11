© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore della Juventus ora opinionista in tv Massimo Mauro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo e delle recenti "polemiche" dopo la sostituzione contro il Milan: "Sarri in un colpo solo ha elevato il suo status alla Juve. Non ho mai visto Platini contestare così una sostituzione: in una squadra come quella bianconera lo spogliatoio è sacro questo comportamento non è ammissibile. Ronaldo qualcosa per farsi perdonare dovrà farla, che sia una cena pagata o una parola privata ai compagni".