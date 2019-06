Mauro Suma: Milan-Sensi, che peccato!

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sappiamo quanto sia milanista Stefano Sensi e sappiamo, lo ha detto anche lui, quanto ci tenga a venire. Ma se Matteo Politano una estate costa 20 milioni e l'estate dopo Stefano Sensi 35 milioni qualche conto non torna. Sembrano valutazioni ad societam, per usare un latinismo forzato e probabilmente scorretto. Ma l'importante è capirsi. Vero che il presidente Squinzi è sempre stato tifoso rossonero, ma sentirsi prendere anche in giro sul fatto che il Sassuolo è una società amica del Milan anche no. Tantissime vicende degli ultimi anni lo dimostrano. Le vere amicizie, fin dalla gavetta in via Turati, sono altre. Beppe Riso si sta impegnando a fondo e Sensi, ottimo giocatore, ci tiene molto. Ma oggi è tutto molto in alto mare. Non certo per scelta del Milan, ma per cifre e situazione che possiamo definire abbastanza sotto gli occhi di tutti.