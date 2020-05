Maxi Lopez: "Ronaldinho mi aiutò a Barcellona. Per farmi uscire dava calci alla porta di casa"

Maxi Lopez, attaccante del Crotone, ha ricordato ai microfoni di Mundo Deportivo la sua esperienza al Barcellona, in particolare l'importanza che ha avuto Ronaldinho nel periodo di ambientamento: "Sono arrivato al Barcellona dopo aver giocato con continuità in Argentina. Avevo deciso il Superclasico con la maglia del River Plate e si spalancarono le porte dell'Europa. Arrivai in una squadra con molti giocatori importanti e mi hanno fatto giocare accanto a Ronaldinho. Lui mi ha aiutato moltissimo ad ambientarmi dentro e fuori dal campo. All'inizio è stato molto difficile integrarmi, capire ed entrare nelle dinamiche di gruppo. Una volta ero rientrato in casa e Ronaldinho arrivò, diede un calcio alla porta per entrare e portarmi fuori. Siamo andati a cena insieme e mi ha fatto conoscere la città. Il nostro era un gruppo unito, sento ancora tanti di quei compagni di squadra".