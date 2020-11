Maxi Lopez su Messi-Barcellona: "Quando un ciclo è finito non c'è molto da fare"

Fra il 2004 e il 2006 Maxi Lopez, attaccante argentino con un passato al Milan oggi alla Sambenedettese in Serie C, ha condiviso lo spogliatoio del Barcellona con Leo Messi. Ospite di Catalunya Radio Lopez ha parlato della situazione complicata della Pulce in blaugrana: “Un giocatore deve sentirsi a proprio agio per dare il 100%. Se questo non accade, è difficile per lui riproporre la sua versione migliore. Quando un ciclo finisce, non c’è altro da fare. Tutti noi vogliamo che duri per sempre, ma bisogna che la squadra lo aiuti perché Messi è uno dei pochi calciatori al mondo in grado di risolvere una partita da solo”.