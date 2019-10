Mazzola attacca: "Conte gobbo dentro. Lo si vede da come protesta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono gli juventini e gli interisti, ben distanti tra di loro e senza nessuna possibilità di trasformare l'azzurro in bianco, o viceversa. Per Sandro Mazzola non ci sono dubbi in merito. Queste le parole dell'ex bandiera nerazzurra ai microfoni di Radio Rai in merito all'arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Beneamata, che proprio non riesce a digerire: "Abbiamo fatto bene a toglierlo alla Juve, però non so... non mi convince... Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri, perché si nasce juventini, come se si nasce interisti, è difficile cambiare".

Conte continua ad esser gobbo?

"Sì, non c'è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio. Lo si capisce anche da come guarda la partita. Vorrebbe parlare come da juventino, poi si accorge che è all'Inter e parla da interista. Protesta con gli arbitri come se fosse bianconero. Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l'arbitro per avere un rigore. Qui invece no. Anche ieri l'arbitro ha favorito la Juve, come sempre".

A questa Inter manca Icardi?

"Sì, manca, mi piaceva molto. Lo preferisco a Lukaku".