Mazzola indica la via alla Roma: "Salah va marcato a uomo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mazzola è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Tele Radio Stereo indicando così il modo in cui marcare Salah e passare il turno: "L'importante è partire nel modo giusto. Con grinta e cattiveria e far capire subito con chi hanno a che fare mostrando di non aver paura. Salah? Unica soluzione è marcarlo a uomo, pensare che in Inghilterra fino a qualche anno fa non avevano idea di cosa significasse marcare".