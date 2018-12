Mazzola: "L'Inter può riaprire il campionato ma sarà davvero dura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno affrontando l'argomento relativo al derby d'Italia di venerdì: "Contro la Juventus sarà una battaglia per l’Inter: una vittoria rimetterebbe tutto in gioco, ma è davvero dura. I bianconeri stanno trovando pochi ostacoli. Bisognerà attaccarli alti, come ha fatto il Napoli nel primo tempo a Torino. Bisognerà fargli capire che non ci sarà storia. Ancelotti? Non ha vissuto una bella esperienza a Torino con la Juventus, ma le cose passano e lui ha dimostrato negli anni di superare certe difficoltà. Certo una vittoria dell’Inter sarebbe oro per il Napoli. Si riaprirebbe del tutto il campionato".