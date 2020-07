Mbappé guarda la replica del Milan ed esalta Ibrahimovic: "Che giocatore! 38 anni..."

Kylian Mbappé si gode Zlatan Ibrahimovic. Via Twitter, il campione del PSG, attualmente ai box per infortunio, ha fatto i complimenti all'attaccante svedese: "Sto guardando la replica del Milan... Che giocatore Zlatan. 38 anni... Per me è stata una buona giornata ragazzi".