Mboma omaggia Eto'o: "Il miglior attaccante con cui ho giocato"

© foto di Image Sport

L'ex attaccante del Parma, Patrick Mboma, ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui saluta Samuel Eto'o, ritiratosi ieri dal calcio giocato: "Caro Samuel (Samy, Samu o il 9 per gli altri), rimarrai nella mente dei tuoi contemporanei come un immenso giocatore. Per altri, sarai una leggenda, un riferimento, un mito. Il miglior attaccante chi ho avuto la fortuna di giocar sei tu; questo sicuramente non piacerà a molti altri. Senza alcuna demagogia, e come ho potuto dirtelo molte volte, sei, a mio modesto parere, il miglior giocatore africano della storia. Il tuo segno sul pianeta calcio è indelebile. Fatti carico di te stesso, nonostante le tue carenze ma con le tue qualità, per diventare un modello, un esempio. Per quanto riguarda il campo in senso stretto, i tuoi record, le vittorie e i successi parlano per te. Quindi, con tutto questo e senza la necessità di un lungo discorso, non potrei dire qualcosa di meglio di un grande GRAZIE!".