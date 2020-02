McManaman: "Zidane alla Juve? È un idolo, ma Sarri sta facendo bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steve McManaman, leggenda del Liverpool e due volte campione d'Europa con il Real Madrid, ha parlato a horseracing.net dei temi più importanti del mercato inglese e internazionale. Tra gli argomenti trattati anche il possibile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus.

Il Liverpool sta battendo tutti i record.

"Quello che sta facendo la squadra di Klopp in questa stagione è fenomenale, è il miglior Liverpool di sempre. Ora però devono continuare a vincere trofei, solo così entreranno nell'Olimpo del calcio. Potrebbero vincere la Premier a marzo e potrebbe succedere a Goodison Park: sarebbe davvero irritante per i tifosi dell'Everton".

Jadon Sancho è nel mirino dei Reds.

"Credo che lui voglia il posto da titolare. Poi ci sono da considerare i costi; è senza dubbio un prospetto interessante e sta facendo bene al Borussia Dortmund, ma ha un valore altissimo, circa 70-80 milioni di euro. C'è grande concorrenza, e poi i giovani del Liverpool stanno facendo benissimo".

Riporteresti Coutinho ad Anfield?

"Non mi dispiacerebbe rivedere Coutinho. È un grande giocatore, uno di quelli che può risolvere le partite difficili con una giocata improvvisa. Ma serviranno cessioni, per esempio Shaqiri e Lallana, e il prezzo dovrà essere accessibile".

Bale non ha lasciato Madrid nonostante le voci di un trasferimento a gennaio.

"Credo che abbia fatto bene. Meglio trasferirsi in estate, anche se c'è da considerare l'Europeo. Il Real giocando bene, sembra una squadra difficile da battere e Gareth potrebbe restare anche nella prossima stagione. Ha avuto qualche infortunio ma ama Madrid".

Credi che il tuo ex compagno di squadra, Zinedine Zidane, possa lasciare nuovamente il Real?

"Quando è tornato in panchina, immagino che abbia ricevuto determinate rassicurazioni e promesse. Se dovessero essere infrante, ecco che potrebbe andarsene di nuovo. Juventus? Ha giocato per la Juve, parla italiano e in Italia è un idolo, potrebbe essere facile per lui. La Juve domina, conosce Cristiano Ronaldo, conosce bene l'ambiente e i giocatori. Non so che opinione abbiano di Sarri, ma la Juve sta giocando molto bene, è in testa alla classifica. Zidane al momento potrebbe sedersi su qualsiasi panchina, dal PSG al Bayern Monaco. Tutti vorrebbero uno come lui, perché ha vinto tantissimo in poco tempo".