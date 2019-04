Mediaset ci riprova col calcio: intesa Champions da 100 milioni con Sky

© foto di PhotoViews

Mediaset ci riprova col calcio. Secondo quanto riferito da Libero, dopo il flop di Premium, il Biscione sarebbe pronto a ritentare l'esperienza Champions League: vi sarebbe un'intesa di massima con Sky per trasmettere in chiaro due gare a settimana per le prossime due edizioni della competizione. Un affare da 100 milioni di euro, che avrebbe spiazzato la Rai: la tv pubblica aveva siglato un accordo annuale da 40 milioni per trasmettere una partita di Champions a settimana, quella del mercoledì delle italiane.