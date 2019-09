"Meglio un razzista che un simulatore", Malagò: "Non diamo alibi ai tifosi"

Il presidente del CONI è tornato sulla frase di oggi, che ha fatto discutere.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha voluto spiegare la frase di oggi "Più sbagliato simulare in area di un buu razzista" con un intervento ai microfoni di Sky: "Ho solo detto che quando i tifosi fanno le cose sbagliate, fanno un danno enorme al calcio, allo spettacolo e alla società per cui tifano. E lo stesso fanno i tesserati con un comportamento non idoneo, nessun escluso, i calciatori, i tecnici, persino i cronisti. Più sono credibili e meno diamo alibi ai tifosi".