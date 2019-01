© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Mel Charles, figlio dello storico ex Juventus John Charles, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del prossimo arrivo in Italia del connazionale Aaron Ramsey: "Mio padre da lassù sarà contento", racconta il gallese. Che poi continua: "E' come se raccogliesse il testimone e continuasse la leggenda. Mi piace pensare che farà bene alla Juve, sa fare tutto quindi è perfetto per una squadra come quella bianconera".