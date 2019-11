© foto di Giovanni Padovani

Intervistato dalla redazione di ParmaLive.com, l’ex attaccante del Parma Alessandro Melli, presente al Tardini in occasione di Parma-Roma, ha commentato la gara contro i giallorossi e il fatto che contro le big i crociati diano il meglio di sé: "Credo che il Parma abbia caratteristiche che possono dare fastidio a questo tipo di squadre: è una squadra organizzata, che si difende bene e riparte in velocità. Il più delle volte in questo tipo di partite il gioco lo fa la squadra blasonata e il Parma eccelle nel ripartire. Poi c’è anche il fattore di minor responsabilità, quando affronti le big è tutto di guadagnato. La responsabilità è più verso la squadra più importante”.