Memorial Cristina Varani: Inter in semifinale, Juventus batte Roma

Si e' disputata quest'oggi a Tor San Lorenzo (Rm) la quinta ed ultima giornata della fase eliminatoria del Memorial Cristina Varani. La Juventus si impone sulla Roma e guadagna la testa della classifica, mentre l'Inter elimina la Lazio con una grande prestazione ed un risultato che non ammette repliche. Goleada del Barcellona sui padroni di casa che abbandonano il torneo con zero punti e sessanta goal subiti. Domani la competizione entra nel momento clou con le semifinali che si terranno in mattinata, e le finali che decideranno il podio della terza edizione del torneo.

Questi i risultati della quinta giornata ed il programma per domani quando verrà assegnato il titolo:

GIRONE A

Inter-Lazio 4-1

Racing Club-Barcellona 0-15

GIRONE B

Weston-Racing Fondi 4-1

Roma-Juventus 0-1

SEMIFINALI 03/09/2017

Ore 9.00 Inter-Roma

Ore 10.45 Juventus-Barcellona

FINALI - 03/09/2017

Ore 17.00 3/4 posto

Ore 19.00 1/2 posto