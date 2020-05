Mengoni: "Se riparte la A deve ripartire anche la Serie B. Ascoli? Senza tifosi perde qualcosa"

Andrea Mengoni, difensore classe '83, attualmente in forza alla Sangiustese in Serie D ha parlato al Corriere Adriatico della ripartenza del calcio italiano spiegando che anche la Serie B dovrà ripartire se lo farà la massima serie: “Se le squadre vengono gestite bene non ci sono problemi, in questi giorni vedo tanta gente che si è riversata in strada e allora si può anche tornare a giocare soprattutto se a porte chiuse. Se poi riparte la Serie A allora non vedo perché non debba ripartire anche la Serie B. - continua Menegoni soffermandosi sull'Ascoli – Abascal? Se uno è bravo non conta l'età, ma la personalità e quello che riesce a dare al gruppo. Mi hanno parlato tutti bene del tecnico. Ad Ascoli c'è bisogno di gente sanguigna, che lotti su ogni pallone perché è quello che vogliono i tifosi. Porte chiuse? Per l'Ascoli sarebbe sicuramente un danno, ma forse i giovani avrebbero meno pressioni. Per me giocare senza pubblico però sarebbe inaccettabile perché la gente ti trasmette adrenalina e una maggiore energia”.