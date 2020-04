Meno contagi e ricoveri, oggi vertice per programmare il percorso dal 13 aprile

L’abbassamento della curva dei contagi e soprattutto dei ricoveri in ospedale fa intravedere la fase 2. Quella in cui, per riprendere i concetti espressi dal premier Conte e dal capo della Protezione Civile, Borrelli, si potrà iniziare a riaprire, in maniera graduale, l’Italia. Oggi, scrive il Corriere della Sera, vi sarà un nuovo vertice tra comitato scientifico e governo: allo studio, proprio il percorso da intraprendere a partire dal 13 aprile. Se, ovviamente, il trend continuerà a essere questo.