Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

UDINESE, OCCHI SU KNEZEVIC DEL MACVA SABAC. INTER, A GENNAIO ASTA PER NAINGGOLAN: CAGLIARI IN POLE, MA OCCHIO ANCHE A FIORENTINA E SASSUOLO. MILAN, ANCHE IL MANCHESTER UNITED SULL’OBIETTIVO KABAC. INTER, DE PAUL LA PRIORITA’ PER IL CENTROCAMPO. FIORENTINA, SCAMACCA PER L’ATTACCO. E KOUAME’ PUO’ TORNARE AL GENOA. JUVENTUS, PARATICI A CACCIA DELLA QUARTA PUNTA: IDEA LLORENTE. INTER, PINAMONTI IL JOLLY PER ARRIVARE A GERVINHO. SAMPDORIA, JANTKO PIACE IN BUNDESLIGA E IN PREMIER LEAGUE.

Branislav Knezevic, trequartista classe 2002 del Macva Sabac è il nome nuovo in casa Udinese. Un profilo che piace, possibili contatti approfonditi nelle prossime settimane. Knezevic piace anche al Mainz in Germania, può essere più di un’idea. Intanto l’Udinese ci pensa...

Le pretendenti per Radja Nainggolan non mancano di certo. Oltre al solito Cagliari, negli ultimi giorni si è fatto vivo anche il Sassuolo ed è tornata in corsa la Fiorentina. Nainggolan è sotto contratto con i nerazzurri sino al 2022 e ha un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. In particolare - scrive La Gazzetta dello Sport - in questo esercizio in cui l’Inter ha scelto di dividere i pagamenti in 10 mensilità, al momento il belga ha incassato stipendi per 1,8 milioni netti. Quindi chi ne rileva il tesseramento deve impegnarsi per 2,7 milioni netti vale a dire oltre 5 milioni lordi.

Ipotesi scambio - L'ingaggio è importante e probabilmente fuori portata di molti club interessati, a meno che non vada in scena uno scambio. Il Cagliari potrebbe mettere sul piatto Leonardo Pavoletti, una soluzione che permetterebbe ai due club di attutire l’onere finanziario con una plusvalenza ad hoc.

Ci sono anche Fiorentina e Sassuolo - Più complicato il discorso per viola e neroverdi: in estate l'Inter aveva messo nel mirino Milenkovic e Castrovilli, ma la Fiorentina, che punta a rafforzarsi, non può fare a meno di due elementi chiave. Per quanto riguarda il Sassuolo tutto passa dai gioielli di De Zerbi, ma l'eventuale trattativa con i neroverdi è ancora allo stato embrionale.

Non ci sono soltanto Liverpool e Milan sulle tracce di Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04 finito nel mirino dei rossoneri già la scorsa estate. La società tedesca ha calato le richieste per il classe 2000, adesso vorrebbe circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire e spera si scateni un'asta tra i due club già citati e il Manchester United, altro sodalizio che vorrebbe portare il giocatore in Inghilterra. A riportarlo è il Daily Mail.

Sulle pagine del Corriere dello Sport c'è spazio anche per il mercato dell'Inter. Marotta e Ausilio proveranno ad accontentare Antonio Conte: il tecnico vuole due rinforzi, un centrocampista e un attaccante, ma la società frena. Con l'uscita dalle coppe, i ricavi si sono ulteriormente ridotti. A centrocampo il preferito di Conte è senza dubbio Rodrigo De Paul: l'argentino, grazie alla sua tecnica e alla sua duttilità, può incastrarsi alla perfezione nella mediana nerazzurri. L'ipotesi è quella di un prestito di 18 mesi senza obbligo di riscatto, con l'Inter che potrebbe aggiungere il prestito di Matias Vecino. Per l'attacco i nomi sono quelli di Lasagna, Zaza ma non solo. Spunta anche l'ipotesi di uno scambio Pavoletti-Nainggolan con il Cagliari.

Con l'addio di Patrick Cutrone a gennaio, la Fiorentina dovrà cercare un nuovo attaccante. Oltre ai soliti nomi, ovvero quelli di Piatek, Caicedo e Zaza, nelle ultime ore hanno preso quota anche le candidature di Scamacca (oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo) e Pavoletti (in forza al Cagliari). Nel primo caso, la pedina utilizzabile dalla Fiorentina per convincere il Genoa può essere Kouame che può tornare rossoblù in prestito fino a giugno. Per quanto riguarda Pavoletti il problema può essere l’Inter che vuole inserire l’attaccante nell’operazione che porta al ritorno in Sardegna di Nainggolan. Lo riporta Il QS-La Nazione.

Fabio Paratici si muove per regalare ad Andrea Pirlo un altro attaccante per completare il reparto. Come si legge sulle pagine di Tuttosport un nome è senza dubbio quello di Fernando Llorente. Il 35enne centravanti spagnolo è in uscita dal Napoli e gli azzurri, avendolo ingaggiato a parametro zero, sembrano disposti a liberarlo gratis pur di alleggerire il monte-stipendi. Il giocatore è stimato dalla dirigenza bianconera, dai senatori e da Pirlo anche dal punto di vista comportamentale. L'alternativa resta Olivier Giroud, anche se l'addio del francese al Chelsea non sembra più scontato come lo era qualche settimana fa.

Sirene dall'estero per Jakub Jankto. Come si legge sulle colonne de Il Secolo XIX il centrocampista della Sampdoria è finito nel mirino di un paio di club di Bundesliga (Hoffenheim e Hertha Berlino) e di Premie League. Il ceco sta vivendo il suo miglior periodo da quando è arrivato alla Samp: quattro gol (il suo record in A è di 5 con l'Udinese) e due assist, ma soprattutto con Ranieri ha trovato quella sicurezza e quella continuità di rendimento che gli erano mancati con Giampaolo. Il suo valore è di circa 11/12 milioni di euro: pagato 14,5 milioni dall'Udinese nell'estate del 2018, può diventare una buona plusvalenza per i blucerchiati.

Il primo obiettivo di Antonio Conte per il mercato di gennaio è senza dubbio una punta per completare il reparto. Come riporta Tuttosport l'obiettivo è sfruttare Pinamonti come jolly e la pista più percorribile porta ad uno scambio di prestito con Gervinho. L'alternativa all'ivoriano è il Papu Gomez, a patto che l'operazione abbia costi sostenibili.

CALCIOSCOMMESSE, TRIPPIER SQUALIFICATO PER DIECI SETTIMANE. UFFICIALE: BERTOLACCI RIPARTE DALLA TURCHIA. IL BAYER LEVERKUSEN BLINDA FINO AL 2023 IL GIOIELLINO WIRTZ.

Il calcioscommesse colpisce la Premier League. Kieran Trippier, ex terzino di Tottenham e Burnley, adesso all'Atletico Madrid, è stato squalificato per 10 settimane e multato per 78.000 euro perché sarebbe invischiato in un caso di scommesse sportive. Il giocatore è finito sotto indagine lo scorso maggio per cattiva condotta con l'accusa di aver violato le normative sulle scommesse per il suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid a luglio 2019. La sanzione, annunciato dall'FA tramite un comunicato ufficiale, include tutta l'attività calcistica e risulta effettiva a partire da oggi, dopo una sollecitazione della FIFA. Il laterale inglese, dunque, non potrà essere convocato da Simeone per tutte le partite che si disputeranno nei prossimi 70 giorni.

Inizia ufficialmente l’avventura di Andrea Bertolacci nel calcio turco. Il Fatih Karagümrük, formazione di Super Lig nelle cui fila militano già altri due italiani come Borini e Viviano, ha annunciato l’arrivo del centrocampista classe classe ’91, ex Milan e Genoa, reduce dall’esperienza con la maglia della Sampdoria.

Dopo Kai Havertz, il Bayern Leverkusen si gode un altro ragazzo-prodigio. Florian Wirtz, 17 anni, in questa stagione ha collezionato già 5 gol e 5 assist in 18 presenze, attirando a sé i riflettori di tutto il mondo. Ma il club tedesco s'è mosso d'anticipo e ha deciso di blindare la sua stellina: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021 per il giocatore nativo di Pulheim.