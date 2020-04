Mercato, scadenze e non solo. La ricetta di Andrea D'Amico: "Affari anche a settembre e ottobre"

vedi letture

Ripartire e chiudere entro agosto, scadenza da estendere fino al termine della "nuova" stagione e un mercato di due mesi. Andrea D'Amico, storico agente, a La Gazzetta dello Sport prova a ipotizzare ciò che accadrà nel calcio, "nonostante tutto sia un work in progress".

"Fatico a pensare a un mercato unico ed esteso fino al 31 dicembre 2020 - sottolinea D'Amico - come durata, mi pare eccessiva. Piuttosto, provo ad azzardare uno scenario: individuare in settembre e ottobre i mesi in cui poter procedere con il mercato, ovviamente una volta conclusa l’annata 2019-20".

Sui giocatori prossimi allo svincolo, invece, la situazione è questa: "La Fifa era stata chiara, suggerendo di fissare la scadenza al termine della nuova stagione. Di conseguenza, dovrebbe ufficializzare questo “passo”, fondamentale per chiudere i campionati in tranquillità. Cito Mertens come esempio: se il Napoli continuasse a giocare, che senso avrebbe negoziare un nuovo accordo valido per due mesi? Chi è in scadenza deve liberarsi al 90’ dell’ultima partita giocata con l’attuale squadra".