Mercoledì prossimo a Roma la Partita Mundial: c'è anche Batistuta

© foto di Federico De Luca

E' in programma mercoledì prossimo all'Olimpico a Roma la partita Mundial tra Italia e Resto del Mondo. L'incasso sarà devoluto in beneficenza e tanti saranno i grandi protagonisti in campo per dare un calcio alla violenza contro le donne. Tra gli altri giocheranno Gabriel Batistuta, Sinisa Mihajlovic, Carlo Verdone, Enrico Montesano. Previste le presenze di Marco Tardelli e anche - in campo - di Patrizia Panico e della sorella di Nainggolan, Riana. L'evento è stato presentato stamattina alla presenza del presidente del Coni Malagò e del ministro per lo sport Luca Lotti.