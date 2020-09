Messaggio di Perin per Zaniolo: "So cosa stai passando ma ci sarà la luce dopo l'oscurità"

Portiere Genoa due volte crociato ko: "Siamo tutti con te"

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - "Per quanto sia vasta l'oscurità, dobbiamo procurarci noi la nostra luce. So cosa stai passando, spero che questa frase possa aiutarti come ha aiutato me. Resisti, siamo tutti con te". Cosi il portiere del Genoa Mattia Perin all'ANSA ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a Nicolò Zaniolo. L'estremo difensore a distanza di un anno per due volte si era rotto il legamento crociato del ginocchio. Il primo infortunio a quello destro nell'aprile del 2016 durante la gara col Sassuolo. La seconda volta nel gennaio 2017 a fare crack fu il ginocchio sinistro pochi minuti dopo il fischio d'inizio del match con la Roma. (ANSA).