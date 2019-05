Messi, 26 gol alle big 6 di Premier. In Inghilterra solo due hanno fatto meglio

© foto di J.M.Colomo

Come se giocasse in Premier League. La doppietta siglata oggi al Liverpool porta Lionel Messi a quota 26 gol realizzati contro le big 6 del massimo campionato inglese (i due club di Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham). Tra i giocatori attualmente impegnati in Premier League, soltanto Aguero (43 gol) e Vardy (31) hanno segnato più di lui a queste avversarie.