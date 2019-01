Visita-lampo della 'Pulce' argentina dal nutrizionista Toser

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - SACILE (PORDENONE), 14 GEN - Trasferta-lampo di Lionel Messi a Sacile per una visita di controllo dal dottor Giuliano Poser, il nutrizionista che lo segue da oltre quattro anni. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano spagnolo Sport, la 'Pulce', approfittando dalla giornata libera dagli allenamenti, stamattina ha organizzato un blitz di poche ore, con un volo privato, per raggiungere il Friuli e incontrare lo specialista. Nel primo pomeriggio ha fatto ritorno a Barcellona. La visita smentisce le voci di settembre quando la stampa spagnola aveva affermato che il campione argentino non si sarebbe più avvalso delle consulenze del suo guru friulano, intendendo dare l'esempio ai compagni, da capitano della squadra, affidandosi unicamente all'equipe medica del club blaugrana. La precedente trasferta di Messi a Sacile risale allo scorso maggio, alla vigilia dell'avventura in Russia per i Mondiali, che si sono conclusi con l'ennesima delusione per l'argentino che, invece, con la squadra di club ha vinto tutto.