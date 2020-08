Messi, addio al Barça. L. Gallagher: "Il Messiah sulla strada per il Manchester City"

Sull'addio di Leo Messi al Barcellona si è espresso anche Liam Gallagher, cantante e tifosissimo del Manchester City attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter: "Il Messiah sulla strada per il Manchester City".

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x

