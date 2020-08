Messi, addio al Barça. La Sampdoria scherza sui social: "La nostra maglia numero 10 è libera..."

vedi letture

I social non perdono tempo quando esplodono bombe di calciomercato e anche per quanto riguarda il caso di Lionel Messi, è accaduto lo stesso. La Sampdoria, ad esempio, tramite la sua versione inglese di Twitter, ha condiviso una foto del giocatore argentino scrivendo: "La nostra maglia numero 10 era libera l'ultima volta che abbiamo controllato...". Un modo per scherzare e allo stesso tempo aumentare i follower nel bel mezzo della tendenza creata dalla notizia sul futuro del campione.