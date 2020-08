Messi, addio al Barça. Lineker: "Mi auguro che il club cerchi di aiutarlo e non di ostacolarlo"

Leggenda del calcio inglese e ora opinionista internazionale, Gary Lineker ha parlato di Lionel Messi e della sua volontà di lasciare il Barcellona: "Se Messi vuole lasciare il Barcellona utilizzando la clausola rescissoria mi auguro che il club cerchi di aiutarlo e non di ostacolarlo. E' stato terribilmente leale al club ed è il loro più grande giocatore di tutti i tempi. Sarebbe terribilmente triste se il rapporto finisse con una lite fra il giocatore e il club".

If Messi is to leave @FCBarcelona by activating a release clause, then I hope the club try to help, not hinder him. He’s been fiercely loyal and their greatest ever player. It would be terribly sad if it finished with a fight between the player and the club.

