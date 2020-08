Messi, addio al Barcellona. Correas (L'Esportiu): "Situazione triste, lui e il club si accorderanno"

vedi letture

Ferran Correas, giornalista catalano del quotidiano L'Esportiu, ha commentato così il caso Lionel Messi: "La cosa più triste è che Messi voglia andarsene da Barcellona, che non abbia niente in mente se non lasciare i blaugrana. Questo caso deve risolversi il prima possibile, perché il Barça senza Leo dovrà costruire un altro tipo di squadra. Le due parti in causa dovranno venirsi incontro, si accorderanno per un trasferimento", le sue parole.