Messi addio al Barcellona, Cucchi: "Giocatore più adatto alla Juve di Pirlo che all'Inter di Conte"

Intervistato da TuttoJuve.com, il giocatore Riccardo Cucchi ha parlato anche del possibile addio di Messi al Barcellona: "Al di là delle suggestioni e delle simpatie calcistiche, io sono convinto che, per le caratteristiche che Conte vuole dare alla sua Inter, Messi non sia il giocatore di cui i nerazzurri hanno bisogno, soprattutto il tecnico, che credo faccia fatica ad avere tatticamente rapporti fluidi con calciatori di qualità. Lui ha bisogno di lottatori: non è un caso infatti che abbia scelto uno come Lukaku, che rappresenta in pieno la sua filosofia di gioco, con fisicità e fiuto del gol. Messi è molto difficile da gestire tatticamente, mentre Conte ha idee e soluzioni precise e poco malleabili. Penso che sia complicato inserire l’argentino nel suo 3-5-2, magari mi sbaglio, ma considerato il modo di giocare di Pirlo, che non avrà un modulo di partenza fisso e che vuole avere una squadra duttile, forse la Pulce sarebbe più adatta alla Juventus: ma naturalmente sono solo supposizioni".