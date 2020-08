Messi, addio al Barcellona. Il murales dell'artista TvBoy in città: "¡Hasta Siempre Comandante!"

vedi letture

"¡Hasta Siempre Comandante!". Non solo nel mondo del calcio, il possibile addio di Lionel Messi ai blaugrana la fa da padrone assoluto in ogni ambito. Proprio come dimostra l'ultimo lavoro di Salvatore Benintende, in arte TvBoy, artista ed esponente del Neopop che ha ritratto la Pulga con la valigia in mano e le vesti da comandante militare, con un biglietto aereo verso una destinazione ancora da definire, in un murales in pieno centro a Barcellona.

Questa l'immagine della sua opera, destinata con ogni probabilità a segnare un momento storico dello sport: